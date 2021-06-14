«الجدال»: القوى المليشياوية تهدد النواب وتقمع رجولتهم فلا تنتظروا منهم مواقف مشرفة

أكد المختار الجدال، المحلل السياسي، أن الكثير من أعضاء مجلس النواب، «سال لعابهم»، ولا تهمهم مسألة الميزانية، مشيرا إلى أن كل ما يشغل بالهم، هو ما وعدهم به الدبيبة فقط.

وقال الجدال في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “اليوم يعقد مجلس النواب جلسة اعتماد الميزانية، الكثير من النواب «سال لعابهم» ولا يهمهم إلا ما وعدوا به من الدبيبة”.

وأضاف “مجلس النواب منقسم ليس بسبب الوطن ولكن بسبب المصلحة، ومراكز القوى المليشياوية تهدد النواب، وتقمع فيهم رجولتهم فلا تنتظروا منهم مواقف مشرفة، وميزانية مجلس النواب نفسه والمؤسسات التابعة له هي الطريق الممهد لإقرار حصة الأجهزة المليشياوية «ما فيه حد خير من حد»”.

وتابع “اللافي عضو الرئاسي غريب الأطوار من جهة يكرم النقيب محمد بحرون «الفار» ومن جهة أخرى يكلف وزارة الداخلية والدفاع للقبض على المتحاربين في العجيلات، ففي غرب طرابلس يحتدم صراع بين المليشيات بسبب تضارب المصالح والسيطرة على طرق التهريب وممرات النفوذ «تبي أتهرب أدفع» والقوي يستقوى على الضعيف في غياب عصا الدولة القوية والمحايدة”.

واستطرد “الأجهزة الأمنية المختلفة في الوطن الغربي هي عبارة عن عصابات مسلحة في ظاهرها مؤسسات وفي باطنها مليشيات مستفيدة من الوضع القائم، فمنطقة العجيلات نقطة عبور المهربين إلى مناطق الحدود التونسية ومن يسيطر على طرقها يطلب إتاوات، وفي غياب القانون والدولة تحدث المواجهات وضحيتها السكان الآمنين”.

واستكمل “الإخوان المسلمين سبب الأزمة في ليبيا منذ أن سيطروا على المؤتمر الوطني العام وسيطروا على المناصب السيادية في الدولة، وهم من أوجدوا المليشيات ودعموها، وهم من استعان بالاستعمار التركي”.