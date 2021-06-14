درع صَون كرامة ليبيا لـ«عقيلة صالح» من مجلس التخطيط الوطني

بحث رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمكتبه في مدينة القبة خلال اجتماعه مع رئيس مجلس التخطيط الوطني الدكتور مفتاح الحرير تفعيل دور مجلس التخطيط الوطني وسير عمله وفقاً للقوانين للقيام بمهامه المنوطة به.

كما ناقش الاجتماع الذي حضره وكيل عام وأعضاء مجلس التخطيط الوطني الملاحظات التي أبداها رئيس وأعضاء مجلس التخطيط الوطني بشأن بنود الميزانية العامة للدولة 2021.م

وعقب الاجتماع كرم رئيس وأعضاء مجلس التخطيط الوطني رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمنحه درعاً تقديراً لجهود ومواقفه الوطنية في الحفاظ على وحدة ليبيا وصون كرامتها.