ليبيا الان

ماكرون: المحادثات مع أردوغان أظهرت هدفا مشتركا للعمل معًا في ليبيا وسوريا

تم النشر منذُ 25 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قال مكتب ماكرون، إن الرئيس الفرنسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان ناقشا اليوم الاثنين الحاجة إلى العمل معا للتصدي للمشكلات في سوريا وليبيا.

والتقى ماكرون بأردوغان خلال قمة الناتو المنعقدة في بروكسل. وقال ماكرون بعد الاجتماع الذي استمر 52 دقيقة إن المحادثات مع الرئيس التركي أسفرت عن توضيح بشأن الإسلام وأظهرت هدفًا مشتركًا للعمل معًا بشأن ليبيا وسوريا.

وقال مكتب ماكرون على تويتر، “أجريت محادثة طويلة وجهًا لوجه مع أردوغان. للمضي قدما بكل وضوح واحترام”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك