الخليج العربي للنفط تناقش كيفية صيانة محطة سوسة البخارية

اجتمع رئيس لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط فضل الله عيسى أحتيتة، اليوم الإثنين، مع مدير محطة سوسة البخارية رافع حسن العروسي وبحضور أعضاء لجنة الإدارة بالشركة.

تناول الاجتماع مناقشة إسهام الشركة في صيانة محطة سوسة البخارية والذي تنفذه الشركة ضمن برامج التنمية المستدامة التي تشرف عليها المؤسسة الوطنية النفط، وكذلك عرض ما قامت به الشركة من إجراءات والمراحل التي وصلت إليها لتوفير قطع الغيار والأعمال المطلوبة في أسرع وقت .

ومن جهته أكد رئيس لجنة الإدارة على توفير قطع الغيار اللازمة والأعمال المطلوبة لصيانة محطة سوسة البخارية لما لها من أهمية في توفير مياه الشرب للعديد من المدن والقرى بالمنطقة .

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