تسجيل 6 إصابات جديدة بالفيروس في بلدية زليتن

أعلنت لجنة إدارة أزمة جائحة كورونا ببلدية زليتن، تسجيل 6 عينات موجبة بفيروس كورونا داخل البلدية، فيما بلغ إجمالي المسحات التي أجراها المختبر المرجعي زليتن 36 ألفا، و136 مسحة حتى تاريخ الأربعاء الماضي.

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