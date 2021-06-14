تسجيل 6 إصابات جديدة بالفيروس في بلدية زليتن

أعلنت لجنة إدارة أزمة جائحة كورونا ببلدية زليتن، تسجيل 6 عينات موجبة بفيروس كورونا داخل البلدية، فيما بلغ إجمالي المسحات التي أجراها المختبر المرجعي زليتن 36 ألفا، و136 مسحة حتى تاريخ الأربعاء الماضي.
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قناة ليبيا
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