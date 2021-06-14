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تسجيل 6 إصابات جديدة بالفيروس في بلدية زليتن

تم النشر منذُ 46 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلنت لجنة إدارة أزمة جائحة كورونا ببلدية زليتن، تسجيل 6 عينات موجبة بفيروس كورونا داخل البلدية، فيما بلغ إجمالي المسحات التي أجراها المختبر المرجعي زليتن 36 ألفا، و136 مسحة حتى تاريخ الأربعاء الماضي.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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