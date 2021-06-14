«قشوط»: عبد الوهاب زولية لم يخجل من عار الدفاع عن الأتراك في جلسة «النواب»

علق محمد قشوط، الناشط السياسي، على تعليق جلس مجلس النواب، اليوم الإثنين، إثر التلاسن بين النائب مصباح دومة، والنائب الإخواني عبد الوهاب زولية، قائلاً أن الأول لم يخطيء.

وكتب “قشوط” على حسابه بـ”فيسبوك”: “لم يخطئ النائب مصباح دومة، فالكلمة كانت من حقه مثلما كان عليه حق الدفاع عن وطنه ضد مافعله الوقح وزير دفاع تركيا قبل أن يقاطعه الإخواني عبدالوهاب زولية الذي لم يخجل من عاره وهو يدافع عن الأتراك و إحتلالهم

وقاطع النائب الإخواني المنقطع سابقًا عبدالوهاب زوليه، النائب مصباح دومة، ما تسبب في شجار بسبب استنكار الأخير إهانات وتجاوزات خلوصي آكار وزير الدفاع التركي في طرابلس ليحاول زوليه اسكاته ويرد دومة : “هذه قاعة ليبيين يا عصملي واذا فيكم اتراك يعلنوها”.