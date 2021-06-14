“اقعيم” ووكيلا وزارة الداخلية يقيمون الأوضاع الأمنية في اجتماع

عقد وكلاء وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اجتماعا اليوم، ضم كل من ” فرج اقعيم العبدلي ” وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية و” بشير الأمين ” وكيل وزارة الداخلية لشؤون المُديريات و ” محمود سعيد ” وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة .

وبحسب إيجاز صحفي لـ”الداخلية”، ناقش الوكلاء توصيات وزير الداخلية ” خالد التجاني مازن ” بالإضافة إلى تقييم الأوضاع الأمنية ذات الأولوية الوطنية بما تخدم مصلحة المواطن والسعي لتسهيل كافة الصعوبات بمُختلف الشؤون التابعة للوزارة التي تعترض مهام رجال الشرطة في تأدية العمل المناط بهم للرُقي بأدائهم في فرض القانون ليبقى الأمن والأمان واقعاً ملموساً ينعم به المواطن الليبي في عموم مُدن ليبيا دون أي استثناء.