شركة الكهرباء تحذر من اتخاذ إجراءات تصعيدية.. والسبب

دعت الشركة العامة للكهرباء الموظفين الذين انتهت علاقتهم بالشركة ومازالوا يحتفظون بمركبات تابعة للشركة للاتصال بالشركة محذرة من اتخاذ إجراءات تصعيدية. ودعت لجنة استرجاع واستلام المركبات الآلية بالشركة العامة للكهرباء المحتفظين بمركبات تابعة للشركة والمنقطعة علاقتهم الوظيفية مع الشركة بضرورة المبادرة والاتصال باللجنة والكائن مقرها بمبنى الإدارة العامة لنقل الطاقة الدور الأرضي طرابلس طريق السواني مع ضرورة إحضار ما يفيد استمرارهم في الاحتفاظ بتلك المركبات بحسب المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء. وأكدت اللجنة أنها تحتفظ بكامل مسؤولياتها وحقوقها القانونية والضبطية لتصعيد الإجراءات وإنفاذ القانون والمنصوص عليه بالمادة رقم (3) بقرار تشكيل اللجنة لاسترجاع واستلام المركبات الآلية المملوكة للشركة العامة للكهرباء .

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