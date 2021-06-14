وكلاء وزارة الداخلية يقيّمون الأوضاع الأمنية في اجتماع موسع

عقد وكلاء وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اجتماعا اليوم، ضم كل من وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية فرج اقعيم و وكيل وزارة الداخلية لشؤون المُديريات بشير الأمين ووكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة محمود سعيد.

وبحسب إيجاز صحفي للداخلية، ناقش الوكلاء توصيات وزير الداخلية خالد مازن بالإضافة إلى تقييم الأوضاع الأمنية ذات الأولوية الوطنية بما تخدم مصلحة المواطن والسعي لتسهيل كافة الصعوبات بمُختلف الشؤون التابعة للوزارة التي تعترض مهام رجال الشرطة في تأدية العمل المناط بهم للرُقي بأدائهم في فرض القانون ليبقى الأمن والأمان واقعاً ملموساً ينعم به المواطن الليبي في عموم مُدن ليبيا دون أي استثناء.

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