العباني: إعلان شخصيات الترشح للرئاسة قبيل حسم الجدل بآلية الاختيار قفز في الهواء

قال عضو مجلس النواب محمد العباني، إن رئيس الدولة منصب سيادي، وهو المنصب الأعلى في مناصب الدولة السيادية، التقدم لشغله ليس عيبا، ومن يشغله ليس مجرما، وشغل هكذا منصب بهذه الخطورة، يجب أن تكون له ضوابط واشتراطات، لشغل المنصب، وكيفية الوصول إلى شغله.

وأضاف العباني في تدوينة له على حسابه بموقع فيسبوك، ولا أقل أن يكون الراغب كفؤ وقادر، وأن يكون الطريق ممهد لهؤلاء الأكفاء القادرين، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، أما أن تطالعنا الأخبار بأن فلان ترشح، وعلان يرغب في الترشح لمنصب رئيس الدولة، في وقت لم يحسم فيه الجدل حول آلية الاختيار والشروط اللازمة لذلك، فهذا قفز في الهواء.