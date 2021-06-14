محلل سياسي: أهالي وحكماء مدينة الأصابعة تبرؤوا من الزنديق زولية منذ عامين ولا زال يدعي تمثيلها

استغرب المحلل السياسي سالم الغزال، اليوم الإثنين، ظهور عضو مجلس النواب المُقاطع عن مدينة الأصابعة عبد الوهاب زولية في جلسة مجلس النواب، مشيراً إلى أن “أهالي وحكماء مدينة الأصابعة أعلنوا في بيان من وسط المدينة منذ عامين تبرؤهم منه بعد مشاركته في ” جلسة ريكسوس”.

الغزال، وفي تدوينة عبر حسابه الشخصي بفيسبوك، قال: “خرج زولية مدعياً بأنه منتخب من مدينته وهي تبرأت منه منذ عامين، مؤكداً أن أهالي وحكماء مدينة الأصابعة تبرؤوا من زولية لأنه يمثل جماعة الإخوان المسلمين وأجندتها وأجندة “مليشيات الإعتمدات” ولا يمثلهم.

وتابع: “(عضو مجلس النواب عن مدينة سبها مصباح) دومة، قال ما يريد أن يقوله كل ليبي وطني شريف”، مضيفاً كل ليبي له حقه في الدفاع عن وطنه ضد ما فعله “وزير دفاع” الإحتلال التركي قبل أن يقاطعه “الزنديق” عبدالوهاب زولية الذي لم يخجل من عار الإنبطاح للإحتلال وهو يدافع عن الأتراك المحتلين”.

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