النجار: نقر بمشاكل توزيع لقاح «كورونا».. ولم نستلم أية مبالغ نقدية

أقر مدير مركز مكافحة الأمراض بدر الدين النجار بوجود مشاكل في مراكز تلقي تطعيم فيروس كورونا المستجد، مع عدم وجود بنية تحتية كافية توفر الراحة لكبار السن، مثل الكراسي والمظلات.

وأشار إلى أن ليبيا تواجه مشكلة في وصول العدد الكاف من لقاحات فيروس كورونا، مضيفا: «مبادرة كوفاكس تعاقدت معنا لتوريد 2مليون و800 ألف جرعة، لكن يصل نحو 100 ألف جرعة فقط كل أسبوعين أو ثلاثة»، وذلك حسب حوار أجراه معه المركز، الأحد.

وأكد أن ليبيا كان يمكنها تطعيم نحو مليون شخص في أسبوع واحد فقط حال وصل العدد المتعاقد عليه مع كوفاكس مرة واحدة، مشيراً إلى أن تنوع البلديات الليبية وبلوغها نحو 102 بلدية .

وشدد على أن المركز لم يستلم أي مبالغ نقدية من أي جهة دولية مثل منظمة الصحة العالمية أو غيره، مضيفا: «الجهات الرقابية تعرف هذه التفاصيل، وعلى من يتحدث عنا أن يأتي بدليل». ونوه بأن البعض تبرع بمواد عينية مثل الكمامات خاصة في بداية أزمة فيروس كورونا، وأن توزيع هذه الكميات مسجل بالأوراق.

وفيما يخص تلقي التطعيم، أوضح أن الجرعة الأولى تعطي حماية تصل إلى 80%، حيث ترفع مناعة الجسم لمواجهة الفيروس وتقليل خطره، ولكن هذه المناعة تكتمل مع الجرعة الثانية، وتصل نسبة الحماية إلى 98%.

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