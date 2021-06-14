ليبيا الان

دردور مهاجماً دومة: المتخلفون يهاجمون تركيا التي يقودها المحترم أردوغان

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 

علق فرج درور، الأكاديمي الليبي المقيم في تركيا، على تعليق جلس مجلس النواب، اليوم الإثنين، إثر التلاسن بين النائب مصباح دومة، والنائب الإخواني عبد الوهاب زولية.

قال دردور على حسابه بموقع فيسبوك اليوم: “الرئيس الفرنسي ماكرون، يشيد بلقائه المحترم مع الرئيس التركي أردوغان، وذلك للتنسيق قبل قمة الناتو. هكذا عالم اليوم، لن تكون محترما إلا إذا وضعت لنفسك مكانة بين ‎الأقوياء”.

أضاف: “فتحية للسيد اردوغان الذي وضع بلاده الاسلامية في مصاف الدول القوية. المتخلفون في مجلس نواب طبرق، لباسهم وأكلهم من تركيا، ويقول اليوم: اذا كان هناك معنا أتراك في القاعة، فنحن ليبيين جاهدناهم، وحاله يشير إما أن يكون مصريا مزور رقم وطني، أو من أم مصرية، أو حفيد تينينتي طلياني” على حد قوله.

وقاطع النائب الإخواني المنقطع سابقًا عبدالوهاب زوليه، النائب مصباح دومة، ما تسبب في شجار بسبب استنكار الأخير إهانات وتجاوزات خلوصي آكار وزير الدفاع التركي في طرابلس ليحاول زوليه اسكاته ويرد دومة : “هذه قاعة ليبيين يا عصملي واذا فيكم اتراك يعلنوها”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • لقد خدعك الدعايه في تركيا لاردوغان فظننت انه الرئيس محترم فالمحترف لا يسمح بمنح تراخيص لبيوت دعاره ويكون ريعها هو احد دعائم اقتصاد تركيا الرئيس المحترم لا يسمح بصنع الخمور وتصديرها الي اوروبا فتركيا في نظر العالم الحي حثاله وتخلف لا يمكن قبولها في الاتحاد الاوروبي ومنتقدي أتاترك كانوا يقولون خطأه أنه نقلها من اول دوله في الشرق الي آخر قائمة دول الغرب

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  • يادلدول هذا المحترم اردوغان يدوس الان على اللخوان الذى لعقوا قدمه سبع سنوات ويتوسل للسيسى قاهر الاهوان وباع مرشدكم الضال بديع الذى دخل عالم النسيان كان زمان اردوغان يولول يوم مامات مرسى اليوم صدر حكم نهائى باعدام كبار الخرفان البلتاجى وصفوت حجازى والبر ولم يعد اى خروف يستطيع ان يفتح فمه فى تركيا فالسيسى اسد مرعب للاتراك يامتناك .
    ولانك جاهل مثل اى خروف متخلف لا تعرف ان النشيد الوطنى الليبى الحالى والسابق ملحنه مصرى ولو سألت معظم المتعلمين فى طرابلس ستجد انهم تعلموا على يد مدرسين مصريين .
    اما من زةر صورة شعادة جامعية من كلية الاقتصاد جامعة مرمرة فهو المحترم اردوغان فهو حاصل على دبلوم ولا يحق الترشح للرئاسة فقدم صورة شهادة مضروبة ولانه غبى مثلك فان تاريخ تخرجه بصورة الشهادة يسبق انشاء الكلية بعامين
    والمشكلة فى الانتهابات الرئاسية القادمة هل يقدم ارجوغان صورة مؤهل عالى مضروبة فيتم ااطعن عليها ام يقدم الدبلون بعج ان الغى شرط النؤهل العالى فيؤكد ان زور من قبل !!!

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  • ماذاا يقول هذا الدلدول عندما يطرده المحترم اردوغان مع غيره من الخوان فالنثل يقول القط بيحب خناقه .
    ولهذا نرى تقارب مصرى قطرى سريع فوزير خارجية مصر فى فدر للاعداد لزيارة السيسى لقطر فى نفس يوم الحكم بالاعدام على 12 قيادى اخوانى فى قضية رابعة العدوانية منهم البلتاجى وصفوت حجازى والبر والموضوع مر عادى جدا فالهوان الان فى خبر كان

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