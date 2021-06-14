دردور مهاجماً دومة: المتخلفون يهاجمون تركيا التي يقودها المحترم أردوغان

علق فرج درور، الأكاديمي الليبي المقيم في تركيا، على تعليق جلس مجلس النواب، اليوم الإثنين، إثر التلاسن بين النائب مصباح دومة، والنائب الإخواني عبد الوهاب زولية.

قال دردور على حسابه بموقع فيسبوك اليوم: “الرئيس الفرنسي ماكرون، يشيد بلقائه المحترم مع الرئيس التركي أردوغان، وذلك للتنسيق قبل قمة الناتو. هكذا عالم اليوم، لن تكون محترما إلا إذا وضعت لنفسك مكانة بين ‎الأقوياء”.

أضاف: “فتحية للسيد اردوغان الذي وضع بلاده الاسلامية في مصاف الدول القوية. المتخلفون في مجلس نواب طبرق، لباسهم وأكلهم من تركيا، ويقول اليوم: اذا كان هناك معنا أتراك في القاعة، فنحن ليبيين جاهدناهم، وحاله يشير إما أن يكون مصريا مزور رقم وطني، أو من أم مصرية، أو حفيد تينينتي طلياني” على حد قوله.

وقاطع النائب الإخواني المنقطع سابقًا عبدالوهاب زوليه، النائب مصباح دومة، ما تسبب في شجار بسبب استنكار الأخير إهانات وتجاوزات خلوصي آكار وزير الدفاع التركي في طرابلس ليحاول زوليه اسكاته ويرد دومة : “هذه قاعة ليبيين يا عصملي واذا فيكم اتراك يعلنوها”.