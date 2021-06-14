المصرف المركزي يبحث مذكرة الاتفاق الموقعة مع تونس لتنظيم دخول البضائع

بحث مصرف ليبيا المركزي مذكرة الاتفاق الموقعة بين مصلحة الجمارك الليبية والديوانة التونسية لتنظيم دخول البضائع الموردة من الجمهورية التونسية عبر المنافذ البرية.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بمكتبه اليوم الإثنين مع عدد من المستشارين ووحدة المعلومات المالية الليبية.

وجرى خلال الاجتماع دراسة مذكرة الإتفاق الموقعة بين مصلحة الجمارك الليبية والديوانة التونسية لتنظيم دخول البضائع الموردة من تونس عبر المنافذ البرية بموجب إعتمادات مستندية بما يتفق ومنشورات إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي.