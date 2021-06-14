المجلس الرئاسي الليبي يحذر الميليشيات… فهل سينفذ؟

تناقش الحلقة تحذير المجلس الرئاسي الليبي الميليشيات المتصارعة في مدينة العجيلات غرب البلاد، من مغبة وقف التحشيدات والعمليات القتالية، وتلميحه بمحاسبة كل من تسبب بإلحاق الأذى بالمدنيين أو الممتلكات العامة والخاصة”- حسب بيان له.

وهذا هو الإنذارالأول من نوعه، الذي يوجهه المجلس إلى الميليشيات غرب ليبيا، منذ توليه السلطة في شهر مارس الماضي، وذلك بعد اندلاع اشتباكات مسلحة بين ميليشيات من مدينة الزاوية وأخرى تابعة لمدينة العجيلات أسفرت عن مقتل 8 أشخاص من بينهم طالبة بالجامعة.

وتتحكم الميليشيات المسلحة بالعاصمة طرابلس وتعتبر واحدة من أبرز العقبات التي تواجه السلطة التنفيذية الجديدة في ترجمة مخرجات العملية السياسية.

وأوضح الإعلامي المختص بالشأن الليبي، عبد العزيز إغنية، أن الميليشيات المتحاربة لا تريد أن تفقد إمتيازاتها، وعليه ليس لها من مصلحة في أن يكون لها قوة منافسة، ممثلة بالجيش الليبي في المنطقة الغربية.

التفاصيل في الملف الصوتي…

أجرى الحوار: فهيم الصوراني