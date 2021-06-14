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“بيت المال” يكرّم السفير البريطاني بدرع “الشكر والامتنان”

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

كَرم ما يعرف، آمر غرفة عمليات سرت والجفرة “إبراهيم بيت المال” السفير البريطاني لدى ليبيا “نيكولاس هيبتون”، والملحق العسكري لدى السفارة البريطانية العقيد “مارك بافن”، بعد لقائهما لمناقشة مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية.

وقد أهدت ما تعرف بغرفة عمليات سرت والجفرة – بحسب إيجاز صحفي – درع الشكر والامتنان للشخصيات المذكورة، اعترافا منها بالدور الكبير الذي تلعبه المملكة المتحدة في دعم الاستقرار على مستوى الدولة، ومواصلة جهودها الدولية لإخراج ما وصفته بـ” القوات الأجنبية التابعة لعصابات الكرامة الإرهابية”.

وصباح اليوم، اجتمع ما يعرف، آمر غرفة عمليات سرت والجفرة “إبراهيم بيت المال”، ومعاونه “إبراهيم بن رجب”، وآمر العمليات الميدانية بالغرفة “أحمد هاشم”، صباح اليوم بمدينة مصراتة؛ مع السفير البريطاني لدى ليبيا “نيكولاس هيبتون”، والملحق العسكري بالسفارة البريطانية لدى ليبيا “مارك بافن”.

بحسب بيان “بيت المال”، تم مناقشة وتباحث المستجدات العسكرية والسياسية ذات العلاقة بشؤون الغرفة، في أبرزها تواجد التابعة لعصابات الكرامة الإرهابية؛ وامتدادها من سرت إلى الجفرة، وفتح الطريق الساحلي بمنطقة سرت الرابط بين شرق البلاد وغربها، على حد زعمه.

أضاف: “خلص الاجتماع إلى تأكيد موقف الحكومة البريطانية المتمثل في دعم الاستقرار العسكري والسياسي، ومواصلة الجهود الدولية نحو سحب القوات الأجنبية التابعة لعصابات الكرامة الإرهابية.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • سفيه بريطانيا وسفيه داعش اتلم المتعوس على خيب الرجا فما قيمة هذا الدرع فهو اشبه بدرع مدرسى تشتريه من اى محل للادوات الرياضية اما المشير خليفة حفتر قائد عام الجيش الوطنى بقرار من نواب الشعب لا يقابل مثل هذا السفيه بل قابل رؤساء دول ورؤساء وزراء ويحمل المشير اعلى وسام بالجيش المصرى نجمة سيناء كبطل من ابطال حرب اكتوبر اما الحقير بيت المال فهو جرذ تافه مصيره السجن فى النهاية بعد ان ينتهب الشعب الليبى الرئيس خليفة حفتر رئيسا له وحتى لو فشلت الانتخايات فان القوات ستتقدم لتطهير مصراته من الخونة حريم السلطان ولن ينفعهم لا سفيه بريطانيا ولا سفير جهنم فاليوم راينا حكم نهائى فى مصر باعدام خوان رابعة البلتاجى وصفوت حجازى والبر ضمن دستة اشرار سينفذ فيهم حكم الاعدام وكانوا يقولوا كلام اسوء من الحقير بيت المال اليلناجى الذى كان يهدد السيسى من رابعة ويقول لن يتوقف الارهاب فى سيناء حتى يعود مرسى وصفوت حجازى الذى امسكوه وهو يحاول الهرب الى ليبيا متنكرا وهو من كان يقول من يرش مرسى بالميه نرشه بالدم .والبر مفتى الارهاب الاخوانى اصبح خبر الحكم باعدامهم خبر عادى لا يهتم به احد

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