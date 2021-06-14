“بيت المال” يكرّم السفير البريطاني بدرع “الشكر والامتنان”

كَرم ما يعرف، آمر غرفة عمليات سرت والجفرة “إبراهيم بيت المال” السفير البريطاني لدى ليبيا “نيكولاس هيبتون”، والملحق العسكري لدى السفارة البريطانية العقيد “مارك بافن”، بعد لقائهما لمناقشة مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية.

وقد أهدت ما تعرف بغرفة عمليات سرت والجفرة – بحسب إيجاز صحفي – درع الشكر والامتنان للشخصيات المذكورة، اعترافا منها بالدور الكبير الذي تلعبه المملكة المتحدة في دعم الاستقرار على مستوى الدولة، ومواصلة جهودها الدولية لإخراج ما وصفته بـ” القوات الأجنبية التابعة لعصابات الكرامة الإرهابية”.

وصباح اليوم، اجتمع ما يعرف، آمر غرفة عمليات سرت والجفرة “إبراهيم بيت المال”، ومعاونه “إبراهيم بن رجب”، وآمر العمليات الميدانية بالغرفة “أحمد هاشم”، صباح اليوم بمدينة مصراتة؛ مع السفير البريطاني لدى ليبيا “نيكولاس هيبتون”، والملحق العسكري بالسفارة البريطانية لدى ليبيا “مارك بافن”.

بحسب بيان “بيت المال”، تم مناقشة وتباحث المستجدات العسكرية والسياسية ذات العلاقة بشؤون الغرفة، في أبرزها تواجد التابعة لعصابات الكرامة الإرهابية؛ وامتدادها من سرت إلى الجفرة، وفتح الطريق الساحلي بمنطقة سرت الرابط بين شرق البلاد وغربها، على حد زعمه.

أضاف: “خلص الاجتماع إلى تأكيد موقف الحكومة البريطانية المتمثل في دعم الاستقرار العسكري والسياسي، ومواصلة الجهود الدولية نحو سحب القوات الأجنبية التابعة لعصابات الكرامة الإرهابية.