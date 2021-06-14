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الأعلى للجيش يبحث مع الحكومة مستجدات التوتر الأمني في العجيلات

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بحث المجلس الرئاسي (القائد الأعلى للجيش الليبي) اليوم الإثنين مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة مستجدات التوتر الأمني في العجيلات.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بمكتب القائد الأعلى للجيش بالعاصمة طرابلس بحث الأوضاع العسكرية والأمنية في البلاد، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالإرهاب.

واندلعت اشتباكات مسلّحة عنيفة، فجر الجمعة، بين مسلحي محمد البحرون الملقب بـ”الفار” التابعين لمدينة الزاوية ومسلحي محمد بركة الملقب بـ”الشلفوح” التابعين لمدينة العجيلات، استخدمت فيها كل أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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