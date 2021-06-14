حمودة يوضح أسباب تأجيل صرف منحة الزوجة.. ويؤكد تخصيص الحكومة 100 مليون للشركات المتعثرة

ليبيا – أعلن الناطق باسم مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة أن مرتبات شهر يونيو بالنسبة لموظفي القطاع العام ستحال إلى مصرف ليبيا المركزي اليوم الإثنين.

حمودة وفي تصريح نقلته وكالة الأنباء الليبية “وال” حول منحة الزوجة التي تم تأجيلها في وقت سابق أوضح أنه سيتم إنجازها قريبًا فور الانتهاء من بعض الإجراءات الخاصة بالأرقام الوطنية والمنظومة.

وكشف حمودة عن تخصيص الحكومة لمبلغ 100 مليون دينار لحل مشاكل الشركات المتعثرة لسد مرتبات موظفيها، بالإضافة إلى إصدار قرار بحل بعض الشركات المفلسة.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية