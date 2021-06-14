تعليق جلسة البرلمان إلى غد إثر مشادة كلامية بين عدد من الأعضاء

علق مجلس النواب جلسته اليوم في طبرق إلى يوم غد الثلاثاء، إثر مشادة كلامية بين عدد من الأعضاء، حسبما أكده المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، جاء ذلك أثناء مناقشة قانون الميزانية العامة للدولة للعام الجاري، المقدم من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، إضافة إلى بند المناصب السيادية.
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قناة ليبيا
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