دراغي: انسحاب العسكريين والمقاتلين الأجانب من ليبيا هو السبيل لإعادة إعمارها

ليبيا – أكد رئيس الوزراء الايطالي ماريو دراغي أن الملف الليبي كان أحد الملفات التي تطرقت إليها مباحثاته على هامش القمة مع رئيس الولايات المتحدة جو بايدن.

دراغي وخلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء قمة مجموعة السبع بخليج كاربيس ببريطانيا قال: “إننا نشطون للغاية مع ليبيا في هذه الفترة، وهناك رغبة كبيرة من جانب الليبيين للتعاون، كما أن هناك تطلعات كبيرة من جانب الشركات الإيطالية”، وفقًا لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية.

وفي هذا الصدد، شدد رئيس الوزراء الايطالي على أن العديد من المشاريع تتطلب الأمن من أجل إنجازها، مؤكدًا أن ليبيا في حاجة إلى تنفيذ وقف إطلاق النار.

وتابع بالقول: “هذا يقتضي انسحاب العسكريين والمقاتلين الأجانب من ليبيا وهو السبيل الوحيد نحو البدء في إعادة إعمار البلاد”.

دراغي لفت خلال اللقاء إلى إن الإطار السياسي الإيطالي يتغير كثيرًا، لكن أشياء معينة مثل التحالف العميق مع الولايات المتحدة تظل ثابتة، معبرًا عن شكره لبايدن على التزامه بالاتحاد الأوروبي.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية