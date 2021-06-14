السفير البريطاني يبحث في مصراتة دعم بلاده لليبيا في انتخابات ديسمبر

بحث السفير البريطاني لدى ليبيا، نيكولاس هوبتون، في اجتماع عقده في مصراتة، تقديم بلاده الدعم والمساعدة التي يحتاجها الشعب الليبي لاستعادة سيادته، وإنجاز الاستحقاق الانتخابي في الرابع والعشرين ديسمبر القادم.

وناقش هوبتون مع المسؤولين في مصراتة آلية عمل بلاده مع ليبيا وشركائها الدوليين للتأكد من مغادرة المقاتلين الأجانب لليبيا بأسرع وقت ممكن.

وحسب تصريح السفير فإن الزيارة تأتي ضمن أعمال توثيق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وسبل تطويرها، وزيادة فرص الاستثمار وتعزيز التعاون في مجالات الصحة والتعليم والصناعة والإسكان والبنية التحتية.

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