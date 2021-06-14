الغويل يعقد أولى اجتماعات فريق العمل الاقتصادي.. وهذه أبرز النقاط

عقد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل، اليوم الاثنين، اجتماعا موسعا مع فريق العمل الاقتصادي والذي تشكل بموجب قرار رقم 119 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بحضور ممثلي الوزارات المعنية بالشأن الاقتصادي، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة للشروع في تنفيذ مهام فريق العمل الاقتصادي.

وأشار الغويل خلال الاجتماع إلى أن النجاح يكمن في العمل الجماعي وتناول بالنقاش عدة موضوعات من بينها العمل بمقتضى تحليل السياسات الوطنية الاقتصادية، كما تطرق لامكانية تشكيل لجان فرعية ذات فعالية لضمان سرعة إنجاز إعادة الإعمار والتنمية المتصلة بالمشروعات الصغرى والمتوسطة.

كما تناول الاجتماع موضوع سعر الصرف لجانب ضرورة دعم القطاع الخاص والمناطق الحرة وإنشاء المناطق الصناعية وإيجاد مراكز التأهيل، والعمل على إصدار تشريعات جديدة وإعادة النظر في بعضها وتوسيع صلاحيات البلديات فيما يتعلق بالمشاريع الاقتصادية ومساهمة المصارف في التنمية الاقتصادية.

في السياق ذاته طلب وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، من الأعضاء إعداد تقارير إدارية ومالية وتحديد العقبات التي تواجههم في العمل، كما تم الاتفاق على موعد الاجتماع القادم الذي سيعقد يوم 24/6/2021.

الجدير بالذكر أن الاجتماع جاء بهدف وضع رؤية استراتيجية تتضمن آليات قابلة لتنفيذ وتعزيز سمة العمل التكاملي لفريق العمل الاقتصادي.