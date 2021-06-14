شكشك يطلع على أسباب التأخر في صرف المكافآت المالية لكافة العناصر العاملة بمراكز العزل

شكشك اطلع بحسب المكتب الإعلامي لديوان المحاسبة على أسباب التأخر في صرف المكافآت المالية لكافة العناصر العاملة بمراكز العزل المكلفة بمجابهة جائحة كورونا، والناتجة عن حل اللجنة الاستشارية وعدم توفر البيانات والمعلومات الدقيقة والمستندات المؤيدة للصرف.

وجرى الاتفاق على ضرورة الشروع في الصرف والتقيد بشكل عاجل وقبل نهاية الأسبوع بما يأتي:

– يتم الصرف لكافة المعاملات المكتملة والمستوفية للشروط والضوابط.

– يتم خصم نسبة (50%) من قيمة المعاملات غير المستوفية إلى حين إجراء المطابقة اللازمة، لاستيفائها والتأكد من الاستحقاق الفعلي لهذه المطالبات، وذلك في أجل أقصاه شهر من تاريخه.

كما جرى الاتفاق على عقد اجتماع يوم غد لمناقشة موضوع الالتزامات الأخرى القائمة على مراكز العزل.

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