أردوغان وماكرون يؤكدان “العمل معاً” لحل أزمة ليبيا

شهدت أروقة مقر حلف شمال الأطلسي “ناتو” في العاصمة البلجيكية بروكسل، سلسلة لقاءات على هامش قمة الناتو المرتقبة اليوم، بمشاركة زعماء وقادة دول الحلف البالغ عددها 30 دولة، وسط تدابير أمنية مشددة.

وأشار مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أنه بحث مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان الحاجة إلى العمل معاً؛ للتصدي للمشكلات في سوريا وليبيا، خلال لقاء ثنائي بينهما.

كما عقد أردوغان اجتماعاً مغلقاً مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، تبعه اجتماع آخر مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في مقر الحلف.

ويرافق الرئيس التركي وفد رفيع المستوى إلى القمة التي من المنتظر أن تناقش مستقبل الحلف، ورسم خارطة طريق الناتو لمدة 10 أعوام، إلى جانب علاقاته مع روسيا والصين وتغير المناخ والتهديدات السيبرانية.

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