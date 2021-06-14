وزير الاقتصاد: نستهدف إنشاء وتفعيل المناطق الحرة في الجنوب

أكد وزير الإقتصاد والتجارة محمد الحويج خلال لقائه نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح اليوم الاثنين الخارطة الإستثمارية تستهدف إنشاء وتفعيل المناطق الحرة والصناعية والزراعية بالمنطقة الجنوبية

وأضاف وزير الاقتصاد خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة أن المنطقة الجنوبية تزخر بمواد خام قابلة للتصنيع بما يحقق التنمية الاقتصادية بالمنطقة والعمل على فتح المنافذ الحدودية من خلال الجهات المختصة والتواصل مع الدول المجاورة بهدف تنشيط تجارة العبور وإقامة مشروع الطاقات المتجددة بالتنسيق مع الشركة العامة للكهرباء وشركات القطاع الخاص الرائدة في المجال.

وأكد نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية دعم الحكومة للوزارة في تنفيذ خطتها الرامية لتحقيق التنمية الإقتصادية والنهوض بالصناعة الوطنية في المنطقة الجنوبية ومختلف أنحاء البلاد.

واستعرض اللقاء آلية عمل الوزارة في تنفيذ الخارطة الإستثمارية وتفعيل دور مراقبات الاقتصاد والتجارة بالمناطق ودعم غرف التجارة والصناعة والزراعة بالمنطقة الجنوبية وإستقطاب أصحاب الأفكار والرياديين من خلال دورات تأهيل وتدريب بتنظيم البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة وإيجاد أدوات تمويل تساهم في تنفيذ المشروعات الريادية بالمنطقة والعمل على تفعيل المناطق الحرة وتشغيل الدوائر الزراعية والشركات والمصانع المتوقفة بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

وشارك في اللقاء رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتشجيع الإستثمار وشؤون الخصخصة ونائب مدير عام مركز تنمية الصادرات والمستشار الإقتصادي للوزير ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية ومدير مكتب شؤون ديوان الوزارة.