وزيرة الخارجية تلتقي في طرابلس أعضاء من لجنة “5+5” قبل برلين 2

التقت وزير الخارجية والتعاون الدولي صباح اليوم الاثنين بمقر وزارة الخارجية أعضاء لجنة 5+5 للتشاور والتنسيق قبيل مؤتمر برلين حيث أكد أعضاء اللجنة خلال اللقاء على ضرورة دعم الحكومة والخارجية تحديداً لتنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار كاملاً وبأسرع وقت ممكن بدءً من البند الأول من الاتفاق فتح الطريق الساحلي وذلك كبادرة لتعزيز الثقة بين الأطراف ومن تم الانتقال لتنفيذ باقي بنود الاتفاق تمهيداً للانسحاب الكلي لكل القوات الأجنبية والمرتزقة.

من جانبها أكدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي على دعمها الكامل لعمل اللجنة وجهود أعضائها العشر في مساعيهم لفرض سيادة الدولة وتحرير القرار السيادي فيها حيث أنه لا تهاون اتجاه هذا المبدأ الوطني، كما أكدت أنها رفقة وكيل الوزارة للشؤون السياسية تعمل داخليا وخارجياً على وضع بنود اتفاق وقف إطلاق النار موضع التنفيذ وفتح الطريق الساحلي قبل مؤتمر برلين والذي ستسعى جاهدة فيه لحشد الدعم الدولي لتنفيذ كامل اتفاق وقف اطلاق النار وتحقيق الاستقرار الأمني والعمل على توحيد المؤسسات السيادية لضمان تنفيذ خارطة طريق المرحلة التمهيدية وصولاً للانتخابات نهاية العام.