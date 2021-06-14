مصلحة الآثار: اكتشاف جديد بمنطقة ميراد مسعود بالشرق الليبي

أعلنت مصلحة الآثار الليبية عن اكتشاف أثري جديد بمنطقة ميراد مسعود بالشرق الليبي وهو عبارة عن كهف كبير على شاطئ البحر به رسومات صخرية.

وبينت مصلحة الآثار الليبية عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنها تلقت بلاغا بوجود كهف كبير على شاطئ البحر به رسومات صخرية في منطقة ميراد مسعود مؤكدة أن مكتب آثار طلميثة ومراقبة آثار توكرة توجهوا إلى عين المكان، حيث تبين أن الكهف كبير ويتكون من ثلاث فتحات محفورة فى الصخر، ويقع شرق موقع العقلة بحوالي 2كم وعلى حافة الوادي المعروف بإسم وادي الشويعر من الجهة الغربية ويطل على البحر مباشرة وله طريق منقور فى الصخر من الجهة الشرقية، كما أن به رسومات صخرية متمثلة فى أشكال آدمية وحيوانية والكثير من الكسر والبقايا الحجرية والعظام مثل:- الفؤوس والسهام الحجرية.

وأكدت مصلحة الآثار أن كل هذه الدلائل تشير إلى أن هذا الموقع يرجع لفترة ماقبل التاريخ ومن المحتمل أن يكون اكتشافا جديدا.