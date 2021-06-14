العميد مازن يبحث مع عدد من مديري الأمن الأوضاع الأمنية في الجنوب

بحث وزير الداخلية، العميد خالد مازن، خلال اجتماع في ديوان الوزارة بطرابلس مع مديري الأمن بالجفرة، وسبها، والشاطئ، الأوضاع الأمنية بالجنوب، وسبل التعاون والتنسيق بين هذه المديريات مع إدارة الدوريات الصحراوية والأجهزة الأمنية الأخرى العاملة بالمنطقة من أجل إنجاح سير العمل، وفرض الأمن وبسطه بكامل الجنوب الليبي، بالإضافة إلى عدة موضوعات أمنية أخرى تهم مناطق الجنوب.

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