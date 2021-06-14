العميد مازن يبحث مع عدد من مديري الأمن الأوضاع الأمنية في الجنوب

بحث وزير الداخلية، العميد خالد مازن، خلال اجتماع في ديوان الوزارة بطرابلس مع مديري الأمن بالجفرة، وسبها، والشاطئ، الأوضاع الأمنية بالجنوب، وسبل التعاون والتنسيق بين هذه المديريات مع إدارة الدوريات الصحراوية والأجهزة الأمنية الأخرى العاملة بالمنطقة من أجل إنجاح سير العمل، وفرض الأمن وبسطه بكامل الجنوب الليبي، بالإضافة إلى عدة موضوعات أمنية أخرى تهم مناطق الجنوب.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
إدارة التطعيمات تعلن عن توقف تطعيم الحجاج بالجرعة الثانية من اللقاح
تم النشر منذُ 3 دقائق
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصلحة الآثار: اكتشاف جديد بمنطقة ميراد مسعود بالشرق الليبي
تم النشر منذُ 5 دقائق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
المنقوش: نؤكد دعمنا الكامل لعمل اللجنة العسكرية وجهود أعضائها العشر في مساعيهم لفرض سيادة الدولة
تم النشر منذُ 7 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
ماكرون: المحادثات مع أردوغان أظهرت هدفًا مشتركًا للعمل معًا بشأن ليبيا
تم النشر منذُ 9 دقائق
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
أضف تعليقـك