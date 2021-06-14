ليبيا الان

وزيرة العدل تبحث مع سفيرة السويد سبل تحسين وتطوير مؤسسات الإصلاح والتأهيل الليبية

تم النشر منذُ 17 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – استقبلت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة البوسيفي أمس الأحد سفيرة مملكة السويد المعتمدة لدى ليبيا.

السفيرة السويدية عبرت بحسب المكتب الإعلامي للوزارة عن سعادتها بوجودها في ليبيا التي تربطها بمملكة السويد علاقات وثيقة ترجع إلى عقود طويلة، مؤكدة أن بلادها بوصفها عضوًا في الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي تعمل مع شركائها الأوربيين لدعم الاستقرار في ليبيا.

من جهتها، رحبت الوزيرة بالسفيرة، مشيرةً إلى التزام وزارة العدل بتعزيز حقوق الإنسان والخطوات التي اتخذتها الوزارة لتحسين ظروف الاحتجاز داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل.

ولفتت إلى أن القانون الليبي لديه معاملة خاصة للأحداث الجانحين، حيث يمثلون أمام محاكم خاصة ويقضون عقوبتهم في مؤسسات خاصة، مثنيةً على موقف المملكة الداعم لحقوق الإنسان، ولاسيما حقوق المرأة والطفل.

وعبرت عن استعداد الوزارة للتعاون مع المملكة للاستفادة من تجربة السويد في تحسين وتطوير مؤسسات الإصلاح و التأهيل وإدماج النزلاء واعادة تأهيلهم.

وناقش الطرفان مسألة الهجرة غير الشرعية حيث أشارت الوزيرة إلى أن هناك خطة للتعامل معها تشمل كل الوزارات ذات العلاقة.

 

اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

Share and Enjoy !

0Shares
0


0

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك