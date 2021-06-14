تواصل تدريب المهاجرات من الجاليات الأفريقية على الخياطة في مدينة سبها

تتواصل في مدينة سبها أعمال تدريبات الخياطة التي تستهدف المهاجرات من عدة جاليات إفريقية، والتي تتم بإشراف الاتحاد النسائي بالجنوب، بهدف مساعدة ربات البيوت من المهاجرات على تعلم مهارات العمل المنزلي والاستثمار فيه.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
بيان “قمة بروكسل” يؤكد دعم اتفاقية وقف إطلاق النار في ليبيا
تم النشر منذُ دقيقتين
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
تعيين مدير جديد لمكتب استرداد أموال الدولة ورئيس لجهاز الحرس البلدي
تم النشر منذُ 4 دقائق
مصدر الخبر / بوابة الوسط
قمة بروكسل تدعو السلطات الليبية إلى تنفيذ خارطة الطريق
تم النشر منذُ 7 دقائق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
وزيرة العدل تبحث مع سفيرة السويد سبل تحسين وتطوير مؤسسات الإصلاح والتأهيل الليبية
تم النشر منذُ 15 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
أضف تعليقـك