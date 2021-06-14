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تواصل تدريب المهاجرات من الجاليات الأفريقية على الخياطة في مدينة سبها

تم النشر منذُ 34 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

تتواصل في مدينة سبها أعمال تدريبات الخياطة التي تستهدف المهاجرات من عدة جاليات إفريقية، والتي تتم بإشراف الاتحاد النسائي بالجنوب، بهدف مساعدة ربات البيوت من المهاجرات على تعلم مهارات العمل المنزلي والاستثمار فيه.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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