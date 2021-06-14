سكان حي السواني يشكون من طفح مياه الصرف الصحي

يشكو سكان حي السواني ببلدية أوجلة، من طفح مياه الصرف الصحي، ما تسبب في مشكلة في الهواء والتربة، وإيذاء للمواطنين، ناهيك عن انتشار القوارض والحشرات التي تنذر بكارثة بيئية في حال لم يتم إيجاد حلول سريعة لها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا