سكان حي السواني يشكون من طفح مياه الصرف الصحي

يشكو سكان حي السواني ببلدية أوجلة، من طفح مياه الصرف الصحي، ما تسبب في مشكلة في الهواء والتربة، وإيذاء للمواطنين، ناهيك عن انتشار القوارض والحشرات التي تنذر بكارثة بيئية في حال لم يتم إيجاد حلول سريعة لها.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
اللواء بوعلوية يتفقد منطقة الساحل من خليج البمبة إلى خليج البردي
تم النشر منذُ 4 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا
بوجناح يؤكد ضرورة تطوير وسائل الإعلام بشريا وتقنيا
تم النشر منذُ 9 دقائق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
تواصل تدريب المهاجرات من الجاليات الأفريقية على الخياطة في مدينة سبها
تم النشر منذُ 9 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا
بيان “قمة بروكسل” يؤكد دعم اتفاقية وقف إطلاق النار في ليبيا
تم النشر منذُ 11 دقيقة
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
أضف تعليقـك