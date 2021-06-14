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الاقتصاد تحدد تاريخ استيراد وتصدير بعض المنتجات الغذائية

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أصدر وزير الاقتصاد محمد الحويج قرارا يقضي بتحديد تاريخ استيراد وتصدير بعض المنتجات الزراعية.

وبحسب القرار رقم 98 لسنة 2021 فإن البطاطس الربيعية الخريفية يسمح بتوريدها في الفترة من 1 يناير حتى 31 مارس ومن 1 أغسطس وحتى 15 نوفمبر فيما يسمح بتصديرها في الفترة من 1 مايو وحتى 30 يوليو ومن 15 نوفمبر حتى 1 يناير.

ويسمح بتوريد الثوم في الفترة من 1 أكتوبر وحتى 28 فبراير بينما يسمح بتصديره في الفترة من 1 مايو وحتى 15 سبتمبر أما البصل فيسمح بتوريده في الفترة من 1 ديسمبر وحتى 31 مارس بينما يسمح بتصديره في الفترة من 1 مايو حتى 15 سبتمبر.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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