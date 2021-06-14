ماذا في اجتماع بيت المال بالسفير البريطاني والملحق العسكري البريطاني ؟

عُقد صباح اليوم بمدينة مصراتة؛ اجتماع ضم عن الجانب الليبي آمر غرفة عمليات سرت والجفرة اللواء “إبراهيم بيت المال”، ومعاونه العميد “إبراهيم بن رجب”، وآمر العمليات الميدانية بالغرفة العميد “أحمد هاشم”، وعن الجانب الآخر السفير البريطاني لدى ليبيا “نيكولاس هيبتون”، والملحق العسكري بالسفارة البريطانية لدى ليبيا العقيد ” مارك بافن”.

وبحث الاجتماع المستجدات العسكرية والسياسية ذات العلاقة بشؤون الغرفة، وعلى رأسها فتح الطريق الساحلي بمنطقة سرت الرابط بين شرق البلاد وغربها.

وخلص الاجتماع إلى تأكيد موقف الحكومة البريطانية المتمثل في دعم الاستقرار العسكري والسياسي، ومواصلة الجهود الدولية نحو سحب القوات الأجنبية من ليبيا.