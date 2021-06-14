لجنة التخريد بالرقابة الإدارية تعلن نتائج مزادها لبيع أصول انتهى عمرها الافتراضي

أعلنت لجنة التخريد والتمليك التابعة لهيئة الرقابة الإدارية نتائج مزادها لبيع أصول انتهى عمرها الافتراضي.

وبينت هيئة الرقابة الإدارية عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن لجنة التخريد والتمليك المشكلة بموجب قرار رقم (603) لسنة 2021م الصادر عن الهيئة، أعلنت اليوم السبت خلال جلسة بمبنى الإدارة العامة عن الأسماء التي رسى عليها المزاد المتعلق ببيع (هناقر وقطع غيار قديمة وخردة).

وفتحت اللجنة التي تضم محمد جمعة العباسي رئيسا، والأعضاء رضوان الطاهر عبدالجليل، ونجيب بلعيد الجعفري مظاريف العروض وقرأتها بحضور المشاركين في المزاد انطلاقا من مبدأ الشفافية والوضوح في تعاملات هيئة الرقابة الادارية مع الغير.

وأشارت اللجنة إلى أن المزاد المزاد المتعلق بالهناقر رسى على صاحب قيمة (123000) مائة وثلاثة وعشرون ألف دينار أما عن صنف الخردة فكانت القيمة الأعلى للمتقدم بمبلغ (6000) ستة آلاف دينار ليبي واختتم المزاد بالإعلان عن المستفيد من قطع الغيار القديمة التي قيمت بمبلغ (4500) أربعة آلاف وخمسمائة دينار ليبي.

وأفاد العباسي بصفته رئيسا للجنة أن هذا المزاد جاء تطبيقا للقرار الذي ينص في مادتيه الأولى والثانية على: “بيع الآليات والأثاث والخردة المكدسة في المخازن، التي انتهى عمرها الافتراضي”.