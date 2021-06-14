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ماكرون: أردوغان أكد عزمه على سحب المرتزقة من ليبيا

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

ذكر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، أكد رغبته في خروج المرتزقة من ليبيا في أقرب وقت، معربا عن موافقته على العمل مع فرنسا على سحبهم من البلاد.

وجاء ذلك خلال لقاء الرئيس الفرنسي، اليوم الاثنين، في بروكسل نظيره التركي رجب طيب إردوغان “بهدف “توضيح” مسائل عدة في الخلاف الفرنسي – التركي خلال الأعوام الأخيرة”، وفق ما أفاد به “الإليزيه”.

واستمر الاجتماع الثنائي 45 دقيقة في مقر حلف شمال الأطلسي قبل البداية الرسمية لقمة الحلف، وقالت الرئاسة الفرنسية إنه كان مكثفاً وتناول مسائل في العمق، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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