رئيس وزراء اليونان خلال اجتماعه مع أردوغان: علينا حل خلافاتنا بلا توترات

صرح رئيس الوزراء اليوناني، كرياكوس ميتسوتاكيس، إن أنقرة وأثينا بحاجة إلى إيجاد طريقة مشتركة لحل خلافاتهما لا تثير التوترات بين الجانبين.

وذكر موقع تي24 التركي، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، التقى رئيس الوزراء اليوناني، كرياكوس ميتسوتاكيس، في قمة الناتو بالعاصمة البلجيكية بروكسل، وبدأ الاجتماع بين الزعيمين في حوالي الساعة 05:30.

وقال ميتسوتاكيس، قبل الاجتماع: “مقدر لنا أن نعيش جنبًا إلى جنب مع تركيا. لهذا السبب يتعين علينا إيجاد طرق للتحدث حتى عندما لا نستطيع التوافق”.

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