ليبيا تشارك في اجتماع دولي لمكافحة الفساد

شاركت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الاجتماع الافتراضي الذي أقامه مركز فيينا الدولي التابع الأمم المتحدة لمواجهة الفساد، والمقام في الفترة من 14 إلى 17 يونيو الجاري.

وقالت الهيئة إن الاجتماع شارك فيه رئيسها نعمان الشيخ، وهو أيضا رئيس فريق الخبراء الحكومي الليبي، وعدد من المسؤولين في الهيئة، مشيرة إلى أن الاجتماع عقد تحت ضمن الدورة الثانية عشر لفريق الخبراء الحكومي المفتوح المتعلق بمنع الفساد دوليا.

ومن بين المشاركين الليبيين نائب رئيس فريق الخبراء مدير إدارة الشؤون القانونية بالهية مجدي الشبعاني، ومدير إدارة الوقاية ناصر الهمالي، عضو فريق الخبراء الحكومي طارق بعرة، وعضو فريق الخبراء الحكومي ومدير مكتب اقرارات الذمة المالية أبوبكر اشتوي.

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