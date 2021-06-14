أبو جناح يبحث مع وزير الاقتصاد آليات النهوض بالقطاع الخاص

زار نائب رئيس مجلس الوزراء المهندس رمضان أبوجناح، اليوم، مقر وزارة الاقتصاد والتجارة بطرابلس ، وكان في استقباله الوزير محمد الحويج ، والمستشار الاقتصادي للوزير، ومدير مكتب شؤون الديوان، ونائب مدير عام مركز تنمية الصادرات السيد جمال اللموشي، و رئيس هيئة تشجيع الاستثمار و شؤون الخصخصة أحمد نويصر.

أكد الحويج على توجه وزارة الاقتصاد لتفعيل دور المراقبات ومراكز الخدمات الاقتصادية بمناطق الجنوب بالتنسيق مع نائب رئيس الحكومة لتنفيذ الخارطة الاستثمارية للوزارة .

وناقش الاجتماع عدد من المشاكل التي تواجه المصانع والشركات، والاحتياجات اللازم توفرها للنهوض بالقطاع الخاص.

كما استعرض الاجتماع بحث آلية دعم المشروعات المتوسطة والكبرى التي تسعى وزارة الاقتصاد والتجارة لتنفيذها والمقرر إعادة تشغليها واستكمالها في مناطق الجنوب منها الدوائر الزراعية ، والمناطق الحرة حيث اتفق الحضور مع نائب رئيس الحكومة على ترتيب زيارة لمدن ومناطق الجنوب للوقوف على احتياجاتها لتمويل مشاريع التنمية و الاستثمار .

وأثنى المهندس رمضان أبوجناح على جهود الوزارة، عبر عن دعمه الكامل للصناعات المحلية للمساهمة في التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل لتحسين معيشة المواطن.