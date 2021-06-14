اللجنة العسكرية للمنقوش: ندعم الحكومة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار

أكد أعضاء اللجنة العسكرية 5+5 خلال لقائهم وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش على ضرورة دعم الحكومة ووزارة الخارجية تحديداً لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار كاملاً وبأسرع وقت ممكن.

وشدد أعضاء لجنة 5+5 خلال لقائهم المنقوش بمقر وزارة الخارجية اليوم الاثنين على ضرورة دعم الحكومة ووزارة الخارجية تحديداً لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار كاملاً وبأسرع وقت ممكن بدءً من البند الأول من الاتفاق بفتح الطريق الساحلي وذلك كبادرة لتعزيز الثقة بين الأطراف ومن تم الانتقال لتنفيذ باقي بنود الاتفاق تمهيداً للانسحاب الكلي لكل القوات الأجنبية والمرتزقة.

من جانبها أكدت المنقوش على دعمها الكامل لعمل اللجنة العسكرية وجهود أعضائها العشر في مساعيهم لفرض سيادة الدولة وتحرير القرار السيادي فيها حيث أنه لا تهاون تجاه هذا المبدأ الوطني.

وبينت المنقوش أنها رفقة وكيل الوزارة للشؤون السياسية تعمل داخليا وخارجياً على وضع بنود اتفاق وقف إطلاق النار موضع التنفيذ وفتح الطريق الساحلي قبل مؤتمر برلين2 والذي ستسعى جاهدة فيه لحشد الدعم الدولي لتنفيذ كامل اتفاق وقف اطلاق النار وتحقيق الاستقرار الأمني والعمل على توحيد المؤسسات السيادية لضمان تنفيذ خارطة طريق المرحلة التمهيدية وصولاً للانتخابات نهاية العام.