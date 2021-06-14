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القنصلية الليبية في إسطنبول تفتح باب التسجيل لاستخراج جوازات السفر

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلنت القنصلية الليبية في اسطنبول، إعادة فتح باب التسجيل في استخراج جوازات السفر، حيث نشرت القنصلية على صفحتها الرسمية رابطا دعت المواطنين لتعبئة البيانات من خلاله، والتزامهم بالموعد المحدد بالرسالة النصية التي ستصل إليهم تباعا، مع إحضار الأوراق المطلوبة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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