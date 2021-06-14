وزير الداخلية يبحث مع سفير باكستان تسهيل اجراءات دخول العمالة من بلاده

بحث وزير الداخلية عميد “خالد مازن” مع سفير دولة باكستان “راشد جاويد”، تسهيل اجراءات دخول العمالة من دولة الباكستان خصوصاً من الشركات الباكستانية لليبيا.

وأكدت وزارة الداخلية في إيجاز صحفي، أنه تم خلال اللقاء الذي عقد بديوان الوزارة بطرابلس اليوم الاثنين مناقشة عدد من المواضيع الأمنية الأخرى التي تهم البلدين الصديقين.

وأكد الوزير خلال هذا اللقاء على استعداد وزارة الداخلية في التعاون مع الجانب الباكستاني والاستفادة من خبراته في الجانب الأمني والشرطي بما يسهم في تعزيز العلاقة بين البلدين .