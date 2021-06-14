وزير العمل يبحث عودة العمالة المصرية مع مسؤولين في القاهرة

يتوجه وزير العمل علي العابد إلى العاصمة المصرية، القاهرة لمناقشة عودة العمالة المصرية مع المسؤولين المصريين.

وفي وقت سابق اليوم، قال محمد سعفان وزير القوى العاملة المصري إن الدولة المصرية لن تسمح بخروج أي عامل لأي دولة دون ضمانات.

وأوضح سعفان، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد: “نتوقع مشاركة 3 ملايين عامل مصري في إعادة إعمار ليبيا في الوقت الذي بلغ فيه عدد العاملين العائدين من ليبيا في السنوات السابقة 3 ملايين عامل”.

وشدد سعفان على أن العامل المصري أفضل عامل على مستوى العالم إذا توفرت له القدرة والإمكانية، مؤكدا أن دول الخليج مازالت تطلب العمالة المصرية رغم جائحة كورونا، ونظام الكفالة كان يهضم حق العامل في كثير من الأمور.

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