بعد تكليف قوة بالتمركز في العجيلات.. الداخلية تبحث التطورات بالمدينة

بحثت وزارة الداخلية آخر التطورات الأمنية بمدينة العجيلات بعد تكليف قوة من إدارة العمليات بإمرة رئيس إدارة إنفاذ القانون بالمنطقة الغربية عقيد عبد الله الشاوش بالتمركز بها لحفظ الأمن بالمدينة.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الداخلية خالد مازن اليوم الاثنين مع مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية عميد علي النويصري

وجرى خلال الاجتماع اتخاذ عدة خطوات فورية هامة لحفظ الأمن في مدينة العجيلات وعلى رأسها إنشاء تمركزات أمنية وتسيير دوريات داخل المدينة بشكل مستمر كما تم التأكيد على متابعة دعم الجهود الامنية المبذولة من الإدارة العامة للدعم المركزي والجهات التابعة لوزارة الداخلية.

واندلعت اشتباكات مسلّحة عنيفة، فجر الجمعة، بين مسلحي محمد البحرون الملقب بـ”الفار” التابعين لمدينة الزاوية ومسلحي محمد بركة الملقب بـ”الشلفوح” التابعين لمدينة العجيلات، استخدمت فيها كل أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة.