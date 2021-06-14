حمودة: عودة الرواتب لما كانت عليه قبل الخصم اعتبارا من مايو

أعلن الناطق باسم رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، محمد احمودة، عودة الرواتب لما كانت عليه قبل خصم الـ20% ، وذلك بدءا من مرتبات شهر مايو.

وأشار احمودة، إلى أن توحيد منظومة المرتبات أدى إلى تعديل وإضافة مليون وظيفة، بينها 600 ألف موظف في الحكومة المؤقتة بمناطق الشرق.

وكان احمودة قد أكد أن الميزانية أعدت بناء على سعر الصرف الجديد، وأنها أقل من جميع الميزانيات السابقة باستثناء ميزانية العام الماضي.

متضمنة بذلك مشاريع مهمة لاستقرار الخدمات وتحريك عجلة الاقتصاد، بالإضافة إلى تسديد بعض الديون الخارجية المتعلقة بالعلاج والدراسة.

كما أشار الناطق باسم رئيس الحكومة، إلى ضرورة إقرار مجلس النواب زيادة عدة قطاعات من بينها التعليم والداخلية ليتم تضمينها في الميزانية.

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