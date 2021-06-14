الرئيس الفرنسي: اتفقت مع أردوغان على دعم الحكومة لإجراء الانتخابات في ليبيا

قال رئيس فرنسا، إيمانويل ماكرون، إنه خلال المناقشات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول الوضع في ليبيا وجدنا نقاطا مشتركة بشأن استمرار وقف إطلاق النار، وفق قوله.

أضاف ماكرون في تصريحات على هامش قمة الناتو في بروكسل: “اتفقت مع أردوغان على دعم الحكومة في ليبيا لإجراء الانتخابات” وفق تعبيره.

وفي وقت سابق اليوم، أصدر حلف شمال الأطلسي “الناتو” بيانا في ختام قمته في بروكسل، قال فيه إن للأزمة في ليبيا تداعيات مباشرة على الاستقرار الإقليمي وأمن جميع الحلفاء ونرحب بالتقدم المحرز في البلاد بما في ذلك اعتماد سلطة تنفيذية مؤقتة، مشيدا بجهود الأمم المتحدة في دعم العملية السياسية التي يقودها ويملكها الليبيون، والتي تهدف إلى تعزيز المصالحة الوطنية وتوحيد مؤسسات الدولة، وفق قوله.

أضاف حلف شمال الأطلسي: “ندعو حكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب إلى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي من أجل انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشاملة، وندعم بالكامل تنفيذ قراري مجلس الأمن رقم 2570 و2571 واتفاق وقف إطلاق النار في 23 أكتوبر 2020”.

وتابع حلف شمال الأطلسي: “وفقا لقرارات قمة بروكسل نبقى ملتزمين بتقديم المشورة لليبيا، بناء على طلبها، في مجال بناء المؤسسات الدفاعية والأمنية مع مراعاة الظروف السياسية والأمنية” على حد تعبيره.