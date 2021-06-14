بايدن يخلط بين ليبيا وسوريا خلال حديثه في قمة مجموعة السبع

قال مساعد رئيس الولايات المتحدة لشؤون الأمن القومي جيك سوليفان، إن الرئيس جو بايدن خلط بين ليبيا وسوريا.

وبحسب سبوتنيك تحدث بايدن في وقت سابق خلال قمة مجموعة السبع، عن ليبيا بأنها واحدة من المجالات التي يمكن فيها العمل المشترك لروسيا والولايات المتحدة. وتبين لاحقا أنه نسي أي دولة أراد التحدث عنها، بحسب ما نقله موقع البيت الأبيض.

واعترف سوليفان في مؤتمر، أن الدولة التي جرى الحديث عنها هي في الواقع سوريا. وقال بايدن يوم أمس إنه يمكن التعاون مع روسيا في العديد من القضايا “إنقاذ حياة الناس، على سبيل المثال، في ليبيا”. وتمت مناقشة الأمر في سياق القمة الروسية الأمريكية المرتقبة في جنيف 16 يونيو/حزيران.

كما قال إن الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع روسيا بشأن الاستقرار الاستراتيجي، وسوريا والمواضيع المتعلقة بالقطب الشمالي، وبمجالات أخرى مشتركة.