قمة “الناتو” تدعو إلى انتخابات “حرة ونزيهة” في ليبيا

دعا البيان الختامي لقمة حلف الأطلسي “ناتو”، اليوم الإثنين، جميع السلطات والمؤسسات الليبية إلى تنفيذ خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي.

كما دعا البيان السلطات الليبية، بما في ذلك حكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب، إلى اتخاذ الاستعدادات اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشاملة في 24 ديسمبر المقبل.

وأكد البيان على الدعم الكامل لتنفيذ قراري مجلس الأمن 2570 و2571 واتفاقية وقف إطلاق النار، مشيراً إلى الالتزام بتقديم المشورة لليبيا بناء على طلبها، في مجال بناء المؤسسات الدفاعية والأمنية، مع مراعاة الظروف السياسية والأمنية.

ورحّب البيان بالتقدم المحرز في ليبيا، بما في ذلك الموافقة الأخيرة على حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي، وأشاد “بجهود الأمم المتحدة في دعم العملية السياسية التي يقودها ويملكها الليبيون، والتي تهدف إلى تعزيز المصالحة الوطنية وكذلك توحيد وتعزيز مؤسسات الدولة”.

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