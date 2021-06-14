عبر التناصح.. التويجر  لـ”حكومة الدبيبة “: أولوياتكم  بناء المؤسسات والتحول للاقتصاد الحر

قال عيسى التويجر مستشار لشركة رؤى الليبية، إن الحكومة الحالية تواجه أولويات ملحة مثل الكهرباء والمرتبات وعندها أولوية موازية أخرى وهي البدء في بناء المؤسسات والإنسان .

وأضاف النويجر، خلال تصريحات تليفزيونية عبد قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني، والتي تبث من تركيا والذراع الإعلامي للإخوان المسلمين في ليبيا، رصدتها “الساعة 24” ، أنه رغم كل هذه التحديات التى تواجها حكومة عبد الحميد الدبيبة ، إلا أنها مطالبة بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة ، لبناء المؤسسات أولا وهى أولويات للتحول إلى وضع يعتمد على الاقتصاد الحر أكثر من الاعتماد على النفط فقط .

وعمل عيسى التويجر، وزيرا للتخطيط الأسبق في الحكومة الانتقالية عام 2012، وهو مهندس ميكانيكي وسياسي من مواليد مدينة طرابلس عام 1957، وعين وزيرا للمالية في 22 نوفمبر 2011 من قبل عبد الرحيم الكيب ثم وزيرا للتخطيط.