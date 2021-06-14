“برلين 2” والأوضاع الأمنية على طاولة الرئاسي والحكومة

اجتمع السيد رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي اليوم الإثنين، برئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد عبدالحميد الدبيبة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، إن الاجتماع ركز على المشاركة في مؤتمر برلين 2 نهاية الشهر الجاري، والتشاور بشأن عدة قضايا إقليمية أخرى تهم الشأن الليبي. كما تطرق لعدد من الملفات الخدمية التي تتعلق برفع المعاناة عن المواطن كالكهرباء ولقاح كورونا.

وفي وقت لاحق، التقى المجلس الرئاسي مع الدبيبة، لبحث الأوضاع العسكرية والأمنية في البلاد، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالإرهاب، وتم استعراض آخر مستجدات التوتر الأمني في مدينة العجيلات وعدد من المناطق الأخرى.

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