وزارة الداخلية تبحث تأسيس غرفة أمنية مشتركة لتأمين سبها

بحثت وزارة الداخلية تأسيس غرفة أمنية مشتركة لتأمين مدينة سبها تشترك فيها مديرية أمن سبها وجهاز المباحث الجنائية والادارة العامة للدعم المركزي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بديوان وزارة الداخلية بالعاصمة طرابلس اليوم الاثنين ضم وزير الداخلية خالد مازن ورئيس جهاز المباحث الجنائية عميد محمود عاشور ومدير أمن سبها عميد السنوسي صالح ومعاون مدير الادارة العامة للدعم المركزي عميد عبدالباسط فرارة بحضور معاون مدير الادارة بالمنطقة الجنوبية عميد خالد عبدو بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة تعزيز الدوريات الأمنية بالمنطقة الجنوبية لضمان حفظ الأمن وبسطه داخلها كما جرى خلال الاجتماع استعراض الأوضاع الأمنية في المناطق الجنوبية وكذلك مناقشة التعاون والتنسيق بين كافة الأجهزة الأمنية العاملة بالجنوب الليبي لإنجاح سير العملية الأمنية بما يحفظ أمن الوطن والمواطن ويضمن ضبط الخارجين عن القانون واتخاذ الإجراء القانوني حيالهم.